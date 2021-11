Enseignement: le libre confessionnel ne veut pas des cours de philosophie et citoyenneté

Les partenaires de la majorité veulent examiner la piste d’un cours spécifique de philosophie et citoyenneté dans le libre confessionnel. Le président du Segec, Etienne Michel, estime que cette volonté se heurte à « une critique généralisée des acteurs de terrain en raison des difficultés pédagogiques et organisationnelles. »

Le projet de résolution déposé par la majorité (PS-MR-Ecolo) en Fédération Wallonie-Bruxelles sur l’extension des cours de philosophie et citoyenneté (CPC) n’épargne pas l’enseignement libre confessionnel. Le groupe de travail, composé de six élus, en fait même l’un des points clés de son texte, estimant qu’il est nécessaire « de rendre plus effective l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté » dans le libre.

A l’instar de leurs camarades du réseau officiel, les élèves du libre confessionnel (catholique, musulman, etc.) se voient bel et bien dispenser des notions d’éducation à la philosophie et citoyenneté (EPC) depuis 2015. A la différence que ces notions ne font pas l’objet d’un cours spécifique. La matière est répartie dans d’autres cours, comme l’histoire, le français ou l’éveil. Il est désormais question d’examiner la piste « d’une période relative à l’organisation d’un cours spécifique », alors même que celle-ci sera étendue à deux heures dans le réseau officiel.