France: pourquoi Zemmour traverse un trou d’air

Ce n’est pas (encore ?) un dévissage. Plutôt un trou d’air dans une campagne présidentielle qui ne dit pas encore son nom mais qui avait démarré jusque-là de façon fulgurante. Un peu plus de deux mois après la parution de son livre qui avait signé son envol dans les sondages, Eric Zemmour recule dans les enquêtes d’opinion. Plusieurs d’entre elles le placent même à nouveau derrière sa concurrente d’extrême droite Marine Le Pen alors que depuis plusieurs semaines il semblait en mesure de se qualifier pour le second tour et de pouvoir ainsi se mesurer au président sortant Emmanuel Macron qui continue de faire la course en tête.

Tous les instituts concordent : OpinionWay place le polémiste à 12 % d’intentions de vote tandis qu’Odoxa et Elabe le pointent entre 13 et 15 %. La candidate du Rassemblement national reprend quant à elle de la vigueur, autour de 20 % selon les instituts.