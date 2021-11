Actions syndicales de la police - Les syndicats policiers "pas naïfs" avant leur entretien avec la ministre de l'Intérieur

"Je ne vois pas comment la ministre a pu, en si peu de temps, trouver le budget que nous réclamons", a-t-il poursuivi. Or, a-t-il prévenu, "soit le gouvernement vient avec un budget suffisant pour faire droit à nos revendications, soit les actions continueront."

Mardi matin, les syndicats ont encore mené des actions devant le Parlement wallon, à Namur, et dans la gare des Guillemins, à Liège, suivant un calendrier établi en front commun. Fin octobre, ils avaient entrepris des contrôles de la circulation plus poussés ainsi qu'une grève du zèle aux aéroports de Zaventem et de Charleroi, qui avait entraîné des retards de vol. En plein congé d'automne, certains passagers et passagères avaient ainsi raté leur avion.