Coup dur pour Victor Osimhen: l’attaquant de Naples sera absent trois mois et manquera la CAN

L’attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen sera écarté des terrains pendant trois mois, a indiqué le club italien mardi.

Victor Osimhen était sorti à la 55e minute du match contre l’Inter (défaite 3-2), dimanche, après un gros choc aérien avec le défenseur milanais Milan Skriniar. Il souffre de « multiples fractures déplacées de l’orbite de l’oeil et de la pommette gauche » et a été opéré mardi. Le club indique que l’ancien Zèbre s’est vu poser des plaques et vis en titane et restera en observation plusieurs jours.