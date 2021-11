Vendre des faux certificats de vaccination, une fraude qui se répand

Démasqué par l’Aviq, un médecin wallon a vendu plus de 2.000 faux certificats de vaccination à travers le pays depuis septembre. Une dizaine d’autres praticiens font l’objet d’enquêtes. Ils demandent entre 200 et 350 euros pour un pass.

C’est un véritable scandale sanitaire qu’a découvert l’Aviq, l’agence wallonne pour une qualité de vie. Un médecin wallon a délivré pas moins de 2.018 faux certificats de vaccination contre le covid à ses patients. L’Aviq a déposé plainte pour faux et usage de faux à la fois contre le médecin mais aussi contre tous les faux vaccinés. Plusieurs tribunaux de première instance ont reçu une requête en extrême urgence exigeant que ce médecin n’ait plus accès au système de vaccination Vaccinnet. Une ordonnance a déjà été rendue par le tribunal de Charleroi, qui stipule que si ce médecin tente de poursuivre son action, il encourt une amende de 10.000 euros. L’Inami et l’ordre des médecins ont également été saisis. Il n’est pas exclu que le médecin soit suspendu. Les faux certificats ont bien entendu été désactivés et les fraudeurs vont être poursuivis.