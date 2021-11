Trois Belgian Lions demeurent sans emploi

Tabu, De Zeeuw et Tumba n’ont pas été sélectionnés cette semaine en équipe nationale parce qu’ils n’ont pas encore retrouvé un club à la hauteur de leurs aspirations. Une situation compliquée et frustrante dont ils s’accommodent tant bien que mal.

Ce sont trois des plus fidèles serviteurs de l’équipe nationale : Jonathan Tabu (36 ans, 108 capes), Maxime De Zeeuw (34 ans, 105) et Kevin Tumba (30 ans, 44) totalisent… 257 sélections avec les Belgian Lions ! Mais aucun d’eux ne fait partie des 14 internationaux (13 depuis le forfait de Loïc Schwartz) appelés par le coach Dario Gjergja à entamer, ce jeudi en Slovaquie et dimanche face à la Serbie, les qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Pourquoi ? Essentiellement parce qu’ils demeurent sans emploi ! Deux mois après le début de saison, ces trois Belges expatriés dans des clubs européens depuis plusieurs années n’ont pas (encore) trouvé de contrat à la hauteur de leurs aspirations.