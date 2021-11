La Wallonie met en avant ses atouts et ses liens avec l'Espagne, avec "Casa Valonia" Deux ans après une première édition, l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex) remet le couvert de "Casa Valonia" ("Maison Wallonie"), ces deux prochains jours (24 et 25 novembre) à Madrid. Un évènement aux multiples dimensions (économique, culturelle, linguistique...) qui vise à célébrer les nombreux liens existants entre la Wallonie et l'Espagne et à susciter de nouvelles collaborations.

Si l'initiative avait, en partie, une portée politique à ses origines, dans le sillage des tensions diplomatiques consécutives au référendum de 2017 sur l'indépendance de la Catalogne, jugé illégal par Madrid, et de l'exil en Belgique de l'ancien président catalan Carles Puigdemont, cette page-là semble désormais tournée. "Casa Valonia est là pour insister sur ce qui nous réunit plutôt que sur ce qui nous oppose", résume Florence Vanholsbeeck, conseillère économique et commerciale de l'Awex et représentante de Wallonie-Bruxelles International (WBI) dans la capitale espagnole. Hasard du calendrier, l'initiative wallonne intervient quelques jours à peine après une visite en Espagne du ministre-président flamand. Jan Jambon ne s'est en revanche point rendu à Madrid lors de son périple espagnol, le nationaliste flamand préférant le Pays basque et la Catalogne, où il a notamment rencontré des séparatistes et d'où il s'est entretenu par vidéo-conférence avec... Carles Puigdemont, lui-même toujours en Belgique.

Le programme de "Casa Valonia", qui est organisé à la prestigieuse Fondation Carlos de Amberes, dans le centre de Madrid, revêt, à nouveau, de forts accents économiques. Un séminaire est prévu mercredi autour des biotechnologies, auquel participera une demi-douzaine d'entreprises (Mithra, Novadip, Cytomine, etc.) de ce secteur-clef en Wallonie. En outre, une dizaine d'acteurs wallons du secteur agro-alimentaire auront l'occasion, mercredi soir, de faire découvrir leurs produits de bouche (bières, beurre, chocolat, frites...) au cours d'une "réception-dégustation". Autant de classiques de la gastronomie noir-jaune-rouge qui tenteront de séduire les papilles espagnoles et, qui sait, de s'ouvrir de nouveaux marchés à l'exportation. "Casa Valonia" se déclinera également sous la forme d'une exposition de bandes dessinées de jeunes auteurs belges, mais aussi au travers d'une représentation du danseur et chorégraphe marocain établi à Bruxelles, Youness Khoukhou, dont le premier solo a par ailleurs été co-produit par Charleroi danse. Un concert du violoniste belge Yossif Ivanov, prix du public au Concours Reine Élisabeth, est aussi annoncé en soirée. La journée de jeudi verra la diffusion d'un court métrage sur le design et la mode belges et sera aussi consacrée à la question des échanges linguistiques, avec la société néo-louvaniste (UCL) Altissia. L'Espagne, quatrième économie de la zone euro, est un partenaire commercial important pour la Belgique. Le pays ibérique est le septième client de la Wallonie et l'un des rares partenaires de la zone euro vers lequel la Wallonie a augmenté en 2020 ses exportations (+16,4%, à plus de 2,3 milliards d'euros), malgré la pandémie et ce, grâce aux ventes de produits pharmaceutiques et de matériel de transport. Si les exportations wallonnes vers l'Espagne poursuivent leur croissance des dernières années, le pays détrônera le Royaume-Uni, qui pâtit du Brexit, comme sixième partenaire commercial de la Wallonie.