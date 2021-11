Alignement des primes: le Comité paralympique heureux et inquiet à la fois

La nouvelle, en soi, est plutôt sympathique. Suite à une proposition de loi déposée par Bart Somers (Open VLD), le ministre flamand de l’Egalité des chances, suivie par Sammy Mahdi (CD&V), le secrétaire d’Etat qui à la Loterie nationale dans son « portefeuille », celle-ci, qui attribue les primes aux athlètes ayant brillé aux Jeux olympiques, devrait décerner, en 2024, à Paris, les mêmes montants à ceux qui se seront distingués aux Jeux paralympiques. En clair, le principe étant qu’« une médaille est une médaille », les médailles d’or, d’argent et de bronze vaudront respectivement 50.000, 30.000 et 20.000 euros des deux côtés là où, pour Tokyo 2020, les primes pour les podiums paralympiques, encore payées par le Fonds Baillet-Latour, n’étaient « que » de 15.000, 10.000 et 7.500 euros. De plus, en cas de deuxième médaille, celle-ci ne valait que la moitié du montant de la première.