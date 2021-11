Les étranges recherches de l’Institut de virologie de Wuhan

Sans trancher définitivement la question, de nouvelles pièces troublantes viennent d’être déposées au dossier.

Selon des documents obtenus en vertu du Freedom of Information Act (une loi fédérale américaine de 1966 qui oblige les agences fédérales à transmettre leurs documents à quiconque en fait la demande), non seulement l’Institut de virologie de Wuhan étudiait des coronavirus trouvés chez les chauves-souris du Laos dans les mois précédant le déclenchement de la pandémie, mais l’Institut américain des allergies et des maladies infectieuses (un centre de recherche du département américain de la Santé) finançait des recherches au sein de ce laboratoire. Et selon Newsweek, qui relate cette information sur son site, ces recherches impliquaient de manipuler les coronavirus d’une manière qui aurait pu les rendre plus transmissibles et mortels pour les humains…

Soupçons d’expérimentations de guerre bactériologique

Au mois de mai dernier, interrogé par le sénateur républicain du Kentucky Rand Paul, le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, le Dr Anthony Faucy (conseiller en chef pour la santé publique de huit présidents américains successifs, de Ronald Reagan à Donald Trump), avait catégoriquement nié tout financement de ce type par une institution gouvernementale américaine.