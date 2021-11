La véritable fin du groupe

Le film de Peter Jackson s’accompagne d’un beau livre grand format également intitulé The Beatles Get Back. Il est le compagnon idéal du tout aussi généreux Anthology où les membres des Beatles donnaient leur version de cette folle aventure qui a marqué les années 60 et continuent de le faire. Le présent livre, comprenant un texte introductif de Peter Jackson comme de Hanif Kureishi, raconte, à travers les mots des différents intervenants de l’époque, à commencer par les membres du groupe, la création du film et de l’album Let It Be débutés en janvier 1969. Une histoire mouvementée pour ne pas dire chahutée, marquée par le dernier concert sur le toit d’Apple Corps, au 3 Savile Row, de nombreux désaccords et finalement l’abandon du projet au profit des sessions d’enregistrement d’Abbey Road. LE véritable dernier album (même si paru le 26 septembre 1969, avant Let It Be paru le 8 mai 1970) pour lequel les Fab Four se retrouveront pour la dernière fois ensemble dans un studio.