Analyse: de curé sans soutane à citoyen sans écharpe

Ils ont accepté l’invitation du Soir sans hésiter. Didier Gosuin a accueilli Charles Picqué et Hervé Doyen sur ses terres, la Maison du Prieur, à Rouge-Cloître. Un monastère magnifiquement restauré par la Région… en vingt-cinq ans. C’est que les choses prennent du temps, insistent les trois bourgmestres, qui en ont (eu) : pour l’hôte, 44 ans au collège d’Auderghem (dont 26 comme bourgmestre) ; pour ses invités jettois et saint-gillois, respectivement 26 et 38 d’échevinat, 22 et 36 de mayorat. Un album entier de souvenirs, que le trio feuillette, durant près de deux heures, avec recul, humour, complicité.