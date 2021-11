Météo: de la neige attendue samedi et dimanche

Pour les journées de mercredi, jeudi et vendredi les maxima oscilleront en 4 et 9 degrés selon les régions.

>> Les prévisions météo région par région

De la neige ce week-end

Samedi, une dépression évoluera à proximité de notre pays. Le temps sera donc variable avec de nombreux nuages et des averses. En Ardenne, il s’agira de neige fondante ou de neige. Sur le centre et en Campine, de la neige fondante pourra être observée sous une averse plus intense. En Hautes Fagnes, le mercure restera légèrement négatif alors que les maxima atteindront 4 degrés sur le centre et 6 degrés sur l’ouest.

Dimanche, le temps restera variable avec des averses. En Ardenne, il s’agira toujours de neige fondante ou de neige. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés sur l’ouest. Le vent sera souvent modéré, à la mer assez fort, de secteur nord ou nord-ouest.