«De son vivant», formidablement réconfortant

Voici un film détonateur de vie alors qu’il y a l’angoisse face à la maladie, à la mort qui s’annonce prochaine, donc trop vite. Benjamin, 39 ans, acteur raté et professeur de théâtre plutôt pas mal, apprend tout à coup qu’il a un cancer du pancréas stade 4, c’est-à-dire incurable. Il lui reste entre six mois et un an à vivre. Impossible chemin pour cet homme trop jeune, pour sa mère, mais il faut pourtant affronter cette réalité. Pas seuls. Le docteur Eddé et son équipe sont là.