Emmanuelle Bercot à propos de «De son vivant»: «L’humanité, c’est quelque chose qu’on ne peut pas jouer»

Après la justice face à l’enfance violentée (La tête haute) et le scandale du Mediator (La fille de Brest), l’actrice-réalisatrice Emmanuelle Bercot voulait rester dans le réel et retrouver ses acteurs complices, Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Pour eux, elle écrit un mélo sur un fils atteint d’un cancer en phase terminale. Pour raconter les choses de l’intérieur, elle s’est inspirée du travail exceptionnel du docteur Gabriel Sara, éminent oncologue-hématologue libanais vivant à New York, et de son service, qui accompagnent les malades par le biais de la musique. Et réussit un bouleversant hymne à la vie, ovationné au Festival de Cannes.

Comment la rencontre avec le docteur Gabriel Sara a nourri votre envie de mélo ?