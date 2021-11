Egan Bernal veut retrouver le Tour de France

Effronté, il l’annonce lui-même, comme un grand, balançant dans la manœuvre un coup de pression bien senti à sa formation Ineos. Egan Bernal veut revenir sur la Grande Boucle et il le fait savoir. « Je serai au Tour de France », a assuré le Colombien, lauréat de l’épreuve en 2019 mais contraint à l’abandon suite à un dos douloureux l’année suivante, au site spécialisé Mundo ciclisto, précisant quand même que le stage de sa formation, durant le mois de décembre, « va définir les programmes et les détails pour l’année prochaine ». Rien n’est gravé dans le marbre de la certitude donc, et l’équipe britannique n’a encore rien confirmé mais pour Egan Bernal, pas question d’enchaîner deux années sans Tour de France.