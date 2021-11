César Franck, un Liégeois qui a révolutionné la musique française

Dans un peu plus d’un an, on célébrera le bicentenaire de la naissance de César Franck. S’il a été naturalisé français à la fin de sa vie, et qu’il a poussé ses premiers cris avant que la Belgique n’existe à proprement parler, Franck reste une fierté nationale. Logique, donc, que l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège le célèbre en fanfare pendant plus d’un an, à coup de concerts et de publication discographiques notamment (lire ci-contre).

En attendant le début des festivités, ce jeudi à la Salle Philharmonique de Liège avec la célèbre Symphonie en ré mineur, retour ce personnage longtemps sous-estimé, qui a pourtant révolutionné la musique française de la seconde moitié du XIXe siècle.