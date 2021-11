«Encanto. Quand Disney se la joue Broadway

Tradition oblige, le petit dernier de « la maison Mickey » arrive un peu avant les fêtes de fin d’année. Avec « Encanto », direction la Colombie. Et en chansons !

Une maison magique, une princesse qui ne ressemble pas aux princesses habituelles, une pincée d’exotisme et des chansons à même de rester dans l’oreille : en cette fin d’année, le nouveau Disney a tout pour plaire aux familles. Signé par un trio composé de Byron Howard, Jared Bush et, pour le scénario, Charise Castro Smith, une nouvelle venue dans la maison Mickey, qui a travaillé comme dramaturge et pas mal à la télévision, Encanto en parle d’ailleurs beaucoup, de famille.