«House of Gucci», une fresque familiale haute en couleurs

Diablement prolifique, Ridley Scott revient déjà avec un nouveau film, un mois à peine après la sortie de The Last Duel. Toujours Adam Driver au casting, mais un autre combat cette fois, puisque c’est la quête de la célébrité, du pouvoir et de l’argent qui est au cœur de House of Gucci.

Dans ce film très attendu, Ridley Scott s’empare de l’histoire tumultueuse de la famille Gucci, celle derrière la célèbre griffe italienne du même nom, créée par Guccio Gucci à Florence en 1921. Le reste, c’est une sorte de roman-photo rocambolesque mais pourtant bien inspiré de la réalité.