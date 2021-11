Ligue des champions: Chelsea imite Manchester United et file en 8es, pas le Barça (vidéos)

Si les Blues et les Red Devils ont concrétisé leur balle de qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone n’est pas parvenu à venir à bout de Benfica.

Mention spéciale à Robert Lewandowski, auteur d’un but superbe.

Les vidéos des buts

Lewandowski (0-1)

Coman (0-2)

Garmash (1-2)

FC Barcelone – Benfica 0-0

Xavi, déjà dos au mur ? Pour son premier match de Ligue des champions à la tête du FC Barcelone, le nouvel entraîneur catalan a évité le pire mais n’a pas réussi à trouver la clé contre le Benfica Lisbonne mardi au Camp Nou (0-0).

Le Barça reste 2e du groupe C avec 2 points d’avance sur les Lisboètes, et ira donc jouer sa qualification pour les huitièmes le 8 décembre lors de la dernière journée du groupe E à Munich contre le Bayern Munich qui l’avait corrigé 3-0 à l’aller. Mais il reste au moins maître de sa destinée.

Malgré l’ampleur du défi, les Catalans n’ont pas été refroidis par les trombes d’eau qui se sont déversées sur la pelouse d’un Camp Nou à moitié vide : les hommes de Xavi ont débuté la partie à fond, et ont multiplié les situations chaudes devant les cages du gardien grec du Benfica, Odysseas Vlachodimos, impérial mardi soir.

La désillusion a été immense quand, à la 85e minute, Ronald Araujo s’est vu annuler son but pour une position de hors-jeu, alors que le Barça poussait pour tenter de marquer un but libérateur qui n’est jamais venu.

Mais la déception aurait pu être encore plus immense si Seferovic avait cadré sa frappe immanquable, seul face à Marc-André ter Stegen dans un temps additionnel rythmé par des occasions à foison.

Les Catalans ont malgré tout largement dominé la partie. Auparavant, ils ne se sont fait vraiment peur qu’une seule fois, sur une double grosse alerte, autour de la demi-heure de jeu.

Marc-André ter Stegen a alors sauvé les siens d’une énorme parade du genou sur une reprise de la tête de Roman Yaremchuk (34e), et sur le corner suivant, Nicolas Otamendi a cru avoir ouvert la marque… avant que l’arbitre n’invalide son but car le ballon était sorti des limites du terrain durant sa course dans les airs, sur le corner.

Hormis cette frayeur, les Catalans ont multiplié les grosses occasions, sans réussir à marquer.

Groupe F

Villarreal – Manchester United 0-2

Manchester United s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi grâce à son succès sur le terrain du club espagnol de Villarreal (0-2), en match de la cinquième journée du groupe F.

Entraînés par Michael Carrick, les Red Devils disputaient leur premier match depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solksjaer dimanche. Ils ont pu compter, comme souvent cette saison, sur Cristiano Ronaldo (78e) dans le dernier quart d’heure pour se défaire de l’équipe d’Unai Emery, qui avait jusque-là dominé les débats. Le Portugais a marqué son 141e but en 185 rencontres de Ligue des champions. Libéré, Man U a ensuite assuré sa victoire sur un contre conclu par Jadon Sancho (90e).

Avec désormais dix points, Manchester United ne peut plus être évincé de l’une des deux premières places du groupe F. Villarreal en compte sept. La dernière journée verra Villarreal se déplacer à Bergame sur le terrain de l’Atalanta.

Les vidéos des buts

Ronaldo (0-1)

Sancho (0-2)

Young Boys de Berne – Atalanta 3-3

Les Young Boys et l’Atalanta se sont quittés dos à dos à l’issue d’un match disputé. Zapata a ouvert le score pour Bergame (10e) avant l’égalisation de Siebatcheu (39e). Palomino a redonné l’avantage aux visiteurs en début de deuxième période (51e), mais les Suisses ont pris la tête grâce à Sierro (80e) et Hefti (84e). L’ultime but de la rencontre est venu de Muriel (88e), qui a remis les équipes à égalité.

Au classement, Manchester United est en tête avec 10 points. Tout reste à jouer pour la Villarreal, 2e avec 7 points, et l’Atalanta, 3e avec 6 points, qui seront opposées lors de la dernière journée. Les Young Boys, 4e avec 4 points, auront besoin d’un miracle pour se qualifier pour le prochain tour.

Les vidéos des buts

Zapata (0-1)

Siebatcheu (1-1)

Palomino (1-2)

Sierro (2-2)

Hefti (3-2)

Muriel (3-3)

Groupe G

Lille – RB Salzbourg 1-0

Lille a pris la tête du groupe G et fait un grand pas vers les 8es de finale de la Ligue des champions en s’imposant à domicile contre Salzbourg 1 à 0, mardi soir, lors de la 5e journée.

Le Canadien Jonathan David a marqué l’unique but du match à la 31e minute après un beau travail de Burak Yilmaz. Le Losc, qui se déplacera à Wolfsburg le 8 décembre à l’occasion de la dernière journée, compte un point d’avance sur Salzbourg, deux sur le FC Séville et trois sur Wolfsburg.

La vidéo du but

David (1-0)

Séville – Wolfsburg 2-0

Favori au moment du tirage au sort, Séville n’a pas gagné la moindre rencontre jusqu’à mardi soir. La victoire de l’espoir était nécessaire, elle est au bout du chemin.

Les vidéos des buts

Jordan (1-0)

Mir (2-0)

Groupe H

Chelsea – Juventus 4-0

Tenant du titre et leader du championnat d’Angleterre, Chelsea a réussi son début de saison et a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi soir.

Face aux Turinois, les Blues ont fait coup double : gagner pour se qualifier et prendre la première place, actuellement occupée.

Les champions d’Europe ont pris leur revanche de l’aller en battant la Juve (3-0) avec des buts de la jeune garde, Trevoh Chalobah, Reece James et Callum Hudson-Odoi.

Chelsea revient à la hauteur de la Vieille Dame avec 12 points, mais prend donc la première place en dominant la confrontation directe (1-0 à l’aller pour la Juve).

A noter, l’entrée au jeu de Koni De Winter : ses premières minutes en équipe fanion à la Juventus.

Les vidéos des buts

Chalobah (1-0)

James (2-0)

Hudson-Odoi (3-0)

Werner (4-0)

Malmö – Zenit Saint-Pétersbourg 1-1

Le Zenit arrache un point synonyme de qualification pour l’Europa League.

Les vidéos des buts

Rieks (0-1)

Rakitskiy (1-1)