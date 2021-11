«Le Noël de petit lièvre brun», dès 3 ans

Beau programme pour emmener les tout-petits, dès trois ans, dans le monde du cinéma en salle. Il se compose de trois courts-métrages mettant en scène un mystérieux voleur du nez-carotte des bonhommes de neige, une petite souris transformant une moufle en dancefloor en plein hiver, un oiseau, des lapins et un chasseur en quête de nourriture dans la neige. Ils sont le prélude au Noël de petit lièvre brun, adaptation animée fidèle du classique de la littérature enfantine Devine combien je t’aime, écrit par Sam McBratney, illustré par Anita Jeram, traduit dans cinquante sept langues et vendu à plus de cinquante millions d’exemplaires à travers le monde. L’ensemble est tout en rondeur et en douceur, évoque Noël, l’hiver, les amis, l’aventure et repose sur les valeurs de solidarité.