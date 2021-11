En Belgique, 90% des joueurs pros sont vaccinés

Le regain automnal de la pandémie de Covid-19 n’épargne personne dans la société actuelle. Pas même les sportifs de haut niveau qui sont régulièrement amenés à multiplier les voyages pour se rendre aux compétitions. Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard et Koen Casteels ne diront certainement pas le contraire. Alors que le Bayern Munich et le Hertha Berlin ont récemment pris le pli de sanctionner les joueurs non-vaccinés placés en quarantaine en ne leur versant plus de salaire ou en réduisant celui-ci, les dirigeants du football belge, eux, n’ont pas vraiment l’intention d’imiter leurs voisins. Pour l’heure, 90 % des joueurs professionnels (D1A et D1B) sont vaccinés. « C’est fondamentalement le même taux en première ou en seconde division », nous indique Stijn Van Bever, le porte-parole de la Pro League qui chapeaute les deux championnats.