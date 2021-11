«Bergman Island», scènes de la vie conjugale

Le temps d’un été, un couple de cinéastes s’installe sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman, pour écrire. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île qui est devenu un petit piège à touristes-cinéphiles, la frontière entre fiction et réalité se brouille… Tout s’emmêle, scénario de l’un et de l’autre, acteurs, personnages… la confusion nourrit l’intrigue, menant à un autre film dans le film, à une autre histoire dans l’histoire, avec des mises en abyme incessantes qui poussent à aller au-delà de la surface des sentiments.