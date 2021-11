La plus grande exposition spatiale d’Europe va s’installer en Belgique

SPA©E - The Human Quest» s’installera à Antwerp Expo du 23 avril au 30 juin 2022. La plus grande exposition spatiale d’Europe rassemblera de nombreux objets historiques, des répliques et des récits offrant un regard sur l’avenir de l’espace.

«SPA©E - The Human Quest» s’adresse à tous les âges, aux passionnés de l’espace ainsi qu’aux familles et aux écoles. Des répliques venant de l’Agence spatiale européenne (ESA), la NASA (Etats-Unis) et Roscosmos (Russie) seront exposées sur une surface de plus de 2.000 m². À travers plusieurs documents historiques et anecdotes, les visiteurs auront un aperçu de la vie d’un astronaute. Ils pourront également assister de près au premier alunissage, être dans le cockpit de la navette spatiale Space Shuttle Atlantis ou encore arrimer un vaisseau à la station spatiale internationale.