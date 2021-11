Shai Maestro: «Chaque concert est une aventure»

Shai Maestro est de ces musiciens israéliens qui ont fait de la scène jazz israélienne une des plus fécondes du moment, avec les deux Avishai Cohen, Omar Avital, Gilad Hekselman, Yaron Herman, Ziv Ravitz, etc. Basé jusqu’il y a peu à Brooklyn, le pianiste israélien de 34 ans est revenu chez lui, à Tel-Aviv. Il a sorti, fin d’année 2020, un deuxième album chez ECM, Human, qui nous chavire dans une sarabande contenue et sophistiquée, où les passions s’assagissent pour resurgir çà et là, où la pureté du son nous éblouit. Un disque enregistré en quartet, avec Jorge Roeder à la contrebasse, Ofri Nehemya à la batterie et Philip Dizack à la trompette. Deux Israéliens (Shai et Ofri), un Péruvien (Jorge) et un Américain (Philip). C’est avec ce quartet que Shii est en tournée et qu’il passera chez nous. Entretien par Zoom entre Tel-Aviv et Bruxelles.