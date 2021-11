Un documentaire ressuscite les Beatles

Ces 25, 26 et 27 novembre, Disney + propose à ses abonnés de découvrir les Fab Four sous un angle inédit, le temps d’une série documentaire en trois épisodes de deux heures chacun. « The Beatles : Get back » est signé Peter Jackson, qui donne du groupe une image plus juste.

Petit retour dans le temps… En ce 2 janvier 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr s’installent avec leur entourage sur un des plateaux des studios de cinéma de Twickenham, dans la banlieue londonienne. L’idée : écrire, répéter et enregistrer 14 nouvelles chansons qui feront l’objet d’un live, leur premier concert depuis un bail. Le tout doit être emballé sous la forme d’un show télé, suivi par la vente de l’album, et le travail du groupe filmé en permanence, histoire d’inclure quelques séquences dans l’émission. La tâche est énorme, le délai imparti très court, les lieux devant notamment être libérés pour le tournage d’un film, The magic christian, dans lequel Ringo Starr va jouer. Et surtout, le groupe ne s’est pas vraiment préparé à la tâche… La suite appartient à l’histoire de la pop : le show télé n’aura finalement pas lieu, le live se résumera aux 40 mythiques minutes du « Rooftop concert », l’album s’intitulera Let it be, et c’est aussi sous ce titre que Michael Lindsay-Hogg bouclera un film mal reçu parce que montrant finalement un groupe en déliquescence.

La restauration des images n’aura pas été le travail le plus délicat, pour Jackson et ses troupes, qui auront surtout dû s’attacher à adoucir le grain de la pellicule 16mm. Le réalisateur, qui avait œuvré sur des bobines datant de la Grande guerre pour They shall not grow old, rappelle avec un clin d’œil qu’il avait utilisé du 16mm pour son premier long-métrage, Bad taste, mais qu’à l’époque (1987), la qualité avait été améliorée.

Pour réaliser un film comme The Beatles : Get back, il convenait aussi d’être fan : « Les bandes coûtaient moins cher que la pellicule, donc le son était enregistré en permanence, en janvier 1969. Quand on se retrouve alors avec près de 150 heures d’audio, c’est un peu comme si vous deviez traiter des écoutes téléphoniques, façon CIA, sauf qu’elles remontent à plus de 50 ans. Et l’histoire, elle, est justement racontée dans ces enregistrements. Dès lors, comme fan, je comprends les nuances, l’intérêt de ce qui se dit ici ou là, les références… Il faut réellement être un fan des Beatles pour “déchiffrer” ces conversations. »

Résultat ? On suit des artistes au travail, certes, mais pas des stars en représentation. Et, sous le vernis, derrière le mythe, de vraies gens affrontant de vrais problèmes. Se marrant, vivant des moments d’amitié et de tension (le retrait temporaire de George Harrison y figure), jurant (Peter Jackson a dit non à Disney qui entendait « nettoyer » les dialogues)… « Après avoir montré le film terminé, je n’ai reçu aucune demande de modification, alors que je m‘y attendais, et ça aurait été normal. Mais non. Paul m’a dit que c’était un portrait très fidèle de ce qu’ils étaient à l’époque. »

Le docu musical, produit d’appel pour les plateformes de streaming Par Cédric Petit

La diffusion du documentaire de Peter Jackson sur Disney Plus est une bataille de plus dans la guerre que se livrent les plateformes de streaming. A côté de leur offre de séries et de films, sur lesquels elles appuient la croissance de leur nombre d’abonnés, sans parvenir cette année-ci, à tenir le rythme qu’elles s’étaient fixé et les promesses faites à leurs investisseurs, Disney Plus et Netflix, ou encore Amazon Prime, misent aussi sur les documentaires comme produits d’appel.

À lire aussi La «netflixisation» du sport progresse, à petits pas

Sur le plan sportif, où les Gafam entendent désormais jouer un rôle de premier plan, comme on l’a vu avec le rachat par Amazon des droits sur le tournoi de tennis de Roland Garros, et sur la Ligue 1 de football (à vérifier) en France. Mais aussi, avec le même appétit sur le plan du documentaire musical. A ce niveau, Netflix, avec ses 210 millions d’abonnés dans le monde, a pris une grosse longueur d’avance, sur Disney principalement, avec une offre déjà fournie de documentaires consacrés à des musiciens : outre sa collection REmastered, qui apporte des réponses à quelques grandes énigmes de l’histoire de la musique (par exemple, qui a tiré sur Bob Marley ?), des artistes comme Keith Richards, Taylor Swift, Lady Gaga, ou, en France, Big Flo & Oli ou Gims se sont déjà fait tirer le portrait, alors qu’on se souviendra du succès remporté par le portrait posthume du DJ Avicii, True Stories, peu après son décès.

Si toutes les plateformes se sont emparées du genre, comme on le voit avec la sortie du docu sur Orelsan sur Amazon Prime ou la sortie en salles d’un docu sur Laurent Garnier, c’est notamment parce qu’elles y voient une façon de s’attirer les communautés de fans des artistes. Apple TV a ainsi mis plus de 250 millions de dollars sur la table pour s’offrir The World’s a little blurry, le documentaire sur Billie Eilish. Avec 10 milliards de vues sur Youtube et plus de 50 millions d’abonnés sur Spotify, la chanteuse américaine rivalise, en termes de popularité avec les plus grosses stars du football ; elle fait en tout cas partie de ceux qui charrient avec eux une large base d’inconditionnels.

Pour les maisons de disques aussi, la production de documentaires musicaux est un enjeu majeur. Autrefois plutôt rétives à l’exercice, elles s’y prêtent aujourd’hui d’autant plus volontiers qu’elles mesurent les bénéfices qu’elles en tirent en termes de ventes, de streaming, téléchargement. A tel point que les artistes eux-mêmes relâchent un peu la pression sur leurs droits musicaux, qui constituaient dans le passé le principal obstacle à la réalisation de documentaires. Perdants d’un côté (sur le montant de leurs droits), ils peuvent compter sur la diffusion des films pour y gagner de l’autre : la mise en ligne d’un documentaire s’accompagne habituellement de pics de streaming sur les plateformes musicales. « Quand Showtime a fait un film sur les Bee Gees, How Can You Mend A Broken Heart, le streaming a bondi de plus de 50 % sur Spotify juste après », détaille Olivier Forest, spécialiste du genre, dans un récent article paru sur le site de BFM. Cinquante-et-un ans après sa sortie, aucune raison qu’« il n’en soit ainsi » pour Let It Be.