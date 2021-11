Portico Quartet, «Monument»

Portico Quartet, c’est le groupe britannique composé de Jack Wyllie aux sax, de Duncan Bellamy à la batterie, de Milo Fitzpatrick à la contrebasse et de Keir Vine au hang. En juin, j’ai applaudi son album Terrain, sur lequel seuls Bellamy et Wyllie jouaient. Une musique de tristesse, de rupture, d’incertitude Un album rassérénant et d’une grande beauté. Et voilà que surgit Monument. Là, ils sont bien quatre. Et cette musique-ci a été enregistrée dans le même studio et en même temps que l’autre. Mais elle est assez différente. Moins nostalgique, moins sombre, plus directe. Plus pop électronique tout en n’oubliant ni l’ambient ni l’expérimentation ni la rythmique jazz qui fournit à cet album un beat et un groove incroyables.

Gondwana Records