The Consort, «Reali, Vivaldi»

On connait bien en Belgique cet ensemble de chambre de Justin Taylor dont le premier violon est le déjà fameux Théotime Langlois de Swarte (le fameux « Mad Lover »). « Specchio Veneziano » (« Miroir vénitien »), est conçu comme un miroir qui oppose l’opus 1 de deux musiciens vénitiens : le célèbre Vivaldi (sonates et « variations sur la Follia » pour deux violons) et son contemporain inconnu Giovanni Battista Reali dont les « sinfonia » nous coupent le souffle par leur incroyable diversité. On ne sait quasiment rien de sa carrière qui commença à Venise mais l’inventivité de sa musique parle pour lui : n’a-t-il pas été réédité de son temps par Roger à Amsterdam ? À découvrir d’urgence !

Alpha