Seuls 7 des 18 fournisseurs d'énergie ont une stratégie en ligne avec les accords de Paris

Pour son nouveau classement publié sur monelectriciteverte.be, Greenpeace a analysé en détail les chiffres de production, le mix énergétique, les politiques d'achat et d'investissement des 18 fournisseurs d'électricité belges.

"Si vous voulez être sûr de disposer d'une électricité réellement et 100% verte, souscrire à une des coopératives d'énergie reste le meilleur choix", a expliqué Tobias Pans, expert énergie chez Greenpeace Belgique. "Ces coopératives participent en outre à la transition vers une société décarbonée. Elles investissent dans les réseaux de chaleur, en encourageant leurs clients à économiser l'énergie et, entre autres, en installant des pompes à chaleur et des panneaux solaires dans des associations locales."