De Cat, Lischka, «Bach for Two»

Le râleur va encore se fâcher contre ce disque d’arrangements de partitions de Bach dont il existe déjà tant d’exemples. Mais écoutez donc la connivence qui existe entre l’organiste Marnix De Cat et la gambiste Romina Lischka dans ces sonates pour orgue et violon ainsi que dans des transcriptions de chorals. Toujours aussi inventive la gambiste utilise plusieurs types de viole, le dessus, le ténor et la basse et renouvelle sans cesse le débat, toujours relancée avec une complicité attentive et amusée par l’orgue de De Cat (celui de la Sankt Katharina Church de Kettenis). De la vraie musique de chambre au sens propre du terme.

Ramée