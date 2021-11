Résultats décevants à Anderlecht: les joueurs assurent leur soutien à Vincent Kompany

Actuellement sixièmes au classement, les Mauves n’ont plus gagné en championnat depuis un mois.

Crise oblige, une discussion de groupe a eu lieu ce mardi à Neerpede, en présence de tous les joueurs et du staff mais également de Wouter Vandenhaute et de Peter Verbeke. Les joueurs ont pu exprimer leurs avis sur les soucis actuels et notamment sur le plan tactique.

Mais ils ont surtout déclaré vouloir prendre leurs responsabilités « en haussant notre niveau » tout en assurant leur soutien à Vincent Kompany qui s’est montré ouvert à la discussion.