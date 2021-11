Chloé, Vassilena Serafimova, «Sequenza»

Au départ, c’est un projet Steve Reich, à la fois précurseur en musique électronique, ayant influencé la minimale, et compositeur « classique contemporain » étudié dans les conservatoires, qui a réuni la DJ Chloé et la marimbiste Vassilena Serafimova, deux musiciennes appartenant à des univers a priori différents. Nous sommes en 2016 et l’expérience est censée être unique… mais l’entente est telle que depuis, les deux artistes ne se sont jamais lâchées. Elles prennent ensuite part au « Studio Venezia » de Xavier Veilhan à la Biennale de Venise en 2017, commencent à enregistrer des morceaux…

Une rencontre riche et fertile (Serafimova a notamment participé aux instrus de « The Drawn » sur l’album Endless Revisions de Chloé), dont naît aujourd’hui un premier album commun remarquable. Dans la continuité de leur travail commun et des propositions faites en live.