«Jackie Chan et moi», Rosario Amedeo du Borinage à Hong-Kong!

Invitation sur le plateau de tournage d’un blockbuster – Chinese Zodiac – de la star chinoise du kung-fu : cascades et combats, ça virevolte en tous sens, avec un humour fou, mais pas seulement… D’émouvantes respirations musicales rythment le jeu, ravivent l’enfance, et filent du Borinage à l’Italie, en passant par la Chine, tout en interrogeant les vertiges du métier d’acteur. À la barre, le comédien et auteur Rosario Amedeo et le metteur en scène Jean-Michel Van Den Eeyden, sans oublier Emilie Guillaume, « complice de plateau », un lutin aguerri au kung-fu !