Antonio Nardone se renouvelle

Un an et demi après s’être installé dans la région du Centre, Antonio Nardone y montre le solo show d’un artiste italien qu’il suit depuis quinze ans, la première expo personnelle du photographe organisée à Bruxelles remontant à 2011. Roberto Kusterle (Gorizia, 1948) a commencé par pratiquer la peinture et l’installation dans les années 1970, avant d’identifier la photographie comme médium idéal de son expression artistique. À la fin des années 80, débutent à la fois son intérêt pour la photographie et sa recherche de la représentation humaine en lien avec la nature environnante. Émergent alors les principaux thèmes de son travail, comme la continuité entre mondes humain, animal et végétal, le rôle du corps comme vecteur sensible, la pratique constante de l’ironie, l’ambiguïté et la métamorphose, suscitant inlassablement l’émerveillement du spectateur, pris en étau entre imagination et représentation.