Vente chez Millon: «L’art belge, c’est le moment ou jamais!»

Mardi 30 novembre, Millon Belgique organisera à Bruxelles sa première vente d’art exclusivement belge, du XIXe à nos jours. Mélissa Lafont, spécialiste en art moderne et contemporain, pointe ce qu’il ne faut pas rater.

Il y a les grands, les énormes Magritte, Delvaux, Ensor qu’on voit passer dans les salles à l’étranger. Il y en a tant d’autres que la maison Millon Belgique a décidé de leur rendre hommage dans cette première vente publique d’art exclusivement belge, du XIXe siècle à nos jours, inaugurant son tout nouveau département d’Art belge. Pour l’occasion, elle a fait appel à Olivier Bertrand, expert de l’art belge des XIXe et XXe, auteur d’ouvrages de références et commissaire des rétrospectives Rik Wouters et Théo Van Rysselberghe au Palais des Beaux-Arts.