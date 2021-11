Le Mondial des Cats passe par Washington

L’équipe nationale féminine disputera en février son tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de septembre face aux Etats-Unis, la Russie et Porto Rico, la seule équipe qui ne pourra pas les devancer.

« J’espère que nous ne devrons pas voyager trop loin en février, pour disposer d’un maximum de temps de préparation à l’un des tournois qualificatifs pour la Coupe du Monde de septembre », avait confié le nouveau coach des Cats, le Français Valéry Demory, après sa première victoire à la tête de l’équipe nationale belge, il y a dix jours contre l’Allemagne, sur la route qui mène à l’Euro 2023… C’est raté ! Certes, la Belgique évite Osaka, mais le tirage au sort l’envoie à Washington et non à Belgrade, pourtant hôte de deux des quatre compétitions qui confrontent 16 nations du 10 au 13 février pour désigner 10 élues puisque l’Australie, pays organisateur du Mondial, et les Etats-Unis, champions olympiques, sont assurés d’y participer même s’ils prennent part à cette dernière étape qualificative.