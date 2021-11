Thibaut Courtois vient au secours d’Eden Hazard: «On ne peut pas l’enterrer ou penser que c’est un joueur quelconque, parce qu’il n’en est pas un»

« Mais moi, je ne vois pas quelqu’un qui baisse la tête et qui se résigne, au contraire, je le vois s’entraîner à fond, donner tout ce qu’il peut pour y arriver. Son jour viendra, quand l’entraîneur décidera de le faire jouer. On ne doit pas oublier les qualités qu’a Eden. Aujourd’hui, dans le football, on oublie très vite le talent de certains joueurs, mais ces qualités-là, ce talent, ne s’effacent pas du jour au lendemain », a insisté Courtois.

Après la Ligue des Nations, Courtois s’en était pris à l’UEFA, déclarant qu’il y avait trop de matches et que seul l’argent la motivait. « Je sais ce que je vaux et ce que je fais pour le club. C’est de cela qu’il s’agit : la reconnaissance des coéquipiers et du club. Ce n’est pas moi qui décide et il y a d’excellents gardiens de but sur cette liste. Il suffit de donner le trophée au meilleur gardien de but et c’est tout. Les récompenses collectives sont plus importantes que les récompenses individuelles. Si je peux choisir, je préfère gagner la Ligue des champions. »