Grammy Awards: le jazzman Batiste et Justin Bieber en tête des nominations

Le musicien de jazz américain Jon Batiste et le chanteur canadien Justin Bieber sont en tête des nominations pour les Grammy Awards, les récompenses de l’industrie musicale américaine, selon la liste dévoilée mardi.

Avec 11 nominations, le pianiste afro-américain de 35 ans, également artiste de R&B, devance largement la mégastar de la pop canadienne de 27 ans et ses huit nominations. Doja Cat et H.E.R. en récoltent également huit, Billie Eilish sept. Olivia Rodrigo, une chanteuse et actrice américaine de 18 ans, a aussi sept nominations.