Philippe Clement: «Saisir notre chance le plus rapidement possible»

Philippe Clement, vous allez au-devant de trois matches compliqués contre Leipzig, ce mercredi, puis deux fois à Genk, en championnat puis en Coupe. Cela implique-t-il un surplus de pression ?

Non. Tout d’abord, je tiens à préciser qu’en ce moment, seul Leipzig compte à nos yeux. Avant la campagne, tout le monde, ou presque, nous prédisait le scenario-catastrophe d’un 0 sur 18 vu les qualités de nos adversaires. On a, au contraire, réalisé une bonne campagne et arraché quatre points qui me paraissent mérités et qui nous laissent de réelles perspectives de qualification. J’avais aussi affirmé que si on réussissait deux exploits, notre campagne serait bonne et que si on en réussissait trois, elle serait exceptionnelle. Aujourd’hui, il nous reste deux matches pour tenter d’y parvenir mais c’est certain qu’on aimerait saisir notre chance le plus rapidement possible.