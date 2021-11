Ligue des champions: Manchester United qualifié pour les 8es de finale en battant Villarreal (vidéos)

Entraînés par Michael Carrick, les Red Devils disputaient leur premier match depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solksjaer dimanche. Ils ont pu compter, comme souvent cette saison, sur Cristiano Ronaldo (78e) dans le dernier quart d’heure pour se défaire de l’équipe d’Unai Emery, qui avait jusque-là dominé les débats. Le Portugais a marqué son 141e but en 185 rencontres de Ligue des Champions. Libéré, Man U a ensuite assuré sa victoire sur un contre conclu par Jadon Sancho (90e).

Avec désormais dix points, Manchester United ne peut plus être évincé de l’une des deux premières places du groupe F. Villarreal en compte sept et l’Atalanta, qui accueille mardi soir le Young Boys Berne, six. La dernière journée verra Villarreal se déplacer à Bergame sur le terrain de l’Atalanta.

