Vaccination obligatoire des soignants: le tract polémique de la CSC

La vaccination obligatoire du personnel soignant décidée dans la douleur par le fédéral vendredi dernier ne passe toujours pas auprès des syndicats. Plusieurs actions de sensibilisation ont été recensées ces derniers jours. Ces lundi et mardi, la CSC était particulièrement active avec des piquets dans le Luxembourg dans le Brabant wallon et la province de Namur. Bruxelles, Liège et le Hainaut suivront dans les 3 prochains jours.

Dans un communiqué, le syndicat chrétien explique que son objectif est de « sensibiliser patients et visiteurs aux problèmes qu’ils vivent, au quotidien, sur le terrain et qui impactent la qualité des soins ». Pour ce faire, des tracts sont distribués. Le message martelé encore lundi par la patronne du syndicat, Marie-Hélène Ska est censé être clair : la CSC est pour la vaccination contre le coronavirus mais elle s’oppose aux sanctions.