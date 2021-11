Thibaut Courtois va (déjà) célébrer son 500e match pro en club

En compétiteur et perfectionniste qu’il est, Thibaut Courtois (29 ans) ne cesse de repousser ses propres limites. Depuis tout jeune, il a toujours eu quelque chose en plus que les autres, cette dose de talent inné qui permet de tutoyer les sommets. Alors que le gardien devrait bientôt intégrer le club des centenaires avec les Diables rouges (94 caps), il va atteindre ce mercredi un cap important dans sa carrière professionnelle. A savoir, la barre des 500 matches professionnels disputés en club. Ni plus, ni moins.