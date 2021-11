SC Charleroi: en défense, le choix des armes

Abondance de biens ne nuit pas. C’est un peu le vieux proverbe qui a cours au Sporting en ce moment. Samedi, la victoire au Cercle (1-2) a ramené la sérénité après la lourde défaite reçue à Saint-Gilles deux semaines plus tôt. Le second but était assez révélateur de l’état d’esprit des Carolos avec deux défenseurs à l’assist (Knezevic) et à la finition (Bessilé). C’est que les défenseurs ont intérêt à se mettre en évidence, dans un secteur où la concurrence sévit peut-être encore plus qu’ailleurs. Et toute opportunité de jouer et de se montrer est donc bonne à saisir.