Etats-Unis: le fiancé de Gabby Petito s’est suicidé d’une balle dans la tête

Le corps de Gabby Petito, 22 ans, dont la disparition avait provoqué l’émoi au-delà des frontières américaines, avait été retrouvé le 19 septembre près du parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. Selon l’autopsie, elle a été étranglée. « Chris et Roberta Laundrie ont été informés que la cause du décès est une blessure par balle à la tête et que les circonstances du décès correspondent à un suicide », a déclaré Steven Bertolino, avocat de la famille du jeune homme.