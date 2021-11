Ce fil rouge qui étrangle le Congo

La corruption est le haut mal de l’Afrique, et plus particulièrement des pays colonisés par les puissances européennes. Si l’argent détourné est parfois retourné aux familles, au village, il échoue souvent dans les banques, les dépenses somptuaires, les résidences de luxe et les paradis fiscaux. Pour traiter ce mal qui répand la misère et bloque tout développement, il faut remonter jusqu’aux causes du fléau. Dans le cas du Congo, la Commission parlementaire qui examine le passé colonial de la Belgique devrait apporter quelques lumières. Car le rapport des experts rappelle que le véritable objectif de la présence belge au Congo fut moins la « mission civilisatrice » que de veiller à ce que l’aventure coloniale de Léopold II ne coûte rien à la métropole et, surtout, garantisse des bénéfices substantiels aux grandes sociétés.