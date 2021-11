Ligue des champions: le Club de Bruges joue un match crucial pour son avenir européen face à Leipzig Les Brugeois ont l’occasion de s’assurer une place en Europa League ce mercredi soir en décrochant un point contre Leipzig

Photonews

Par Belga Publié le 24/11/2021 à 07:22 Temps de lecture: 2 min

Mercredi à 21 heures, au stade Jan Breydel, le Club de Bruges accueille la formation allemande du RB Leipzig à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de football. Il s’agit d’un match capital pour les champions de Belgique s’ils veulent continuer à évoluer après le Nouvel An sur la scène européenne. À lire aussi Ligue des champions: Bruges aura besoin d’un point mais peut encore rêver plus Les deux premières places du groupe, qui permettent de poursuivre en Ligue des champions, semblent réservées à Manchester City (9 points) et au Paris Saint-Germain (8 points). Troisièmes du groupe A avec 4 unités, les Brugeois reçoivent la visite des vice-champions d’Allemagne de Leipzig, quatrièmes, qui ne comptent qu’une unité. Un seul point suffira donc aux joueurs de Philippe Clément, avant un ultime déplacement le 7 décembre au PSG, s’ils veulent terminer troisièmes et ainsi poursuivre leur campagne en Europa League. À l’inverse, Leipzig, qui a perdu 1-2 à domicile le 28 septembre face au Club, n’a d’autre choix que de s’imposer dans la Venise du Nord. Ce ne sera pas chose aisée tant l’équipe du Land de Saxe arrive déforcée. Aux blessures du médian espagnol Dani Olmo et de l’attaquant danois Yussuf Poulsen, à la suspension de Tyler Adams, sont venues s’ajouter mardi les absences du capitaine et gardien de but Peter Gulacsi mais aussi du coach Jesse Marsch et de son premier adjoint Marco Kurth. Tous trois sont contaminés par le coronavirus. Par ailleurs, Leipzig, qui fut demi-finaliste de la Ligue des champions en 2019-2020, reste sur une défaite en championnat (2-0 à Hoffenheim) qui a mis fin à une bonne série de cinq rencontres sans défaite. Il n’occupe que la 7e place de la Bundesliga.

Bruges de son côté ne pourra compter sur l’Ukrainien Eduard Sobol malade et indisponible tout comme le jeune Cisse Sandra. Le Club n’a pas non plus préparé de manière idéale la rencontre en allant perdre à Malines (2-1), en championnat, vendredi.