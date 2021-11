«De son vivant», le film 4 étoiles de la semaine: les sorties cinéma à ne pas manquer (vidéos)

NTM, groupe mythique devenu le symbole et le porte-parole d’une jeunesse délaissée : un groupe fondateur que met à l’honneur ce biopic social et politique. Si on a parfois le sentiment que le film se disperse entre la volonté de raconter l’histoire du groupe et celle de JoeyStarr, il livre un message fort, nécessaire et toujours actuel.

La fracture (Catherine Corsini)

Catherine Corsini se lâche en utilisant les ressorts de la comédie pure pour aborder la grave fracture de la société française et lui tendre le miroir de l’instant. Mêlant l’intime et le politique, elle pulvérise les clichés des uns et des autres et filme à vif les colères collectives et individuelles qui montent, avec une énergie folle. Elle se plante au milieu du cyclone social avec un sens de l’absurde qui fait mouche. On rit, mais on rit jaune. Sa comédie recentre vers l’essentiel, et on se rend compte qu’on n’est pas si éloignés les uns des autres.

Saint-Nicolas est socialiste (David Leloup)

Un documentaire d’autant plus salutaire qu’il montre aussi (entre autres choses) comment la Justice peut dysfonctionner.