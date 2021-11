La justice italienne ouvre une nouvelle enquête sur la mort de Marco Pantani

Le cycliste italien est décédé en 2004 d’une overdose d’antidépresseurs et de cocaïne, une conclusion qui ne convainc pas sa famille.

À la suite de la découverte d’éventuelles nouvelles preuves, le parquet de Rimini, en Italie, a ouvert une nouvelle enquête sur la mort de l’ancien coureur cycliste italien Marco Pantani, a confirmé Fiorenzo Alessi, l’avocat des proches du champion, à l’agence de presse Ansa.

Il s’agit de la troisième enquête qui est ouverte pour connaître les circonstances de la mort de Marco Pantani, survenue le jour de la Saint-Valentin en 2004. À l’époque, on avait conclu qu’il était mort d’une combinaison d’une surdose d’antidépresseurs et de cocaïne. L’affaire avait ensuite été classée, mais sa famille a fait appel en 2014, soupçonnant que Pantani avait été victime d’un crime. Selon sa famille, « le Pirate » a été contraint de prendre le cocktail mortel à l’époque. Toutefois, la Cour de cassation italienne a rejeté le recours trois ans plus tard, le jugeant irrecevable « en raison du caractère infondé de l’information sur un (éventuel) crime ». La famille a été condamnée à payer les frais de justice.