Sommet virtuel pour la démocratie: ces pays que Biden n’a pas invités

Joe Biden a invité quelque 110 pays, dont la Belgique, qui participeront à son sommet virtuel pour la démocratie en décembre, dont les principaux alliés occidentaux des Etats-Unis, mais aussi l’Irak, l’Inde ou le Pakistan, selon la liste mise en ligne mardi sur le site du département d’Etat américain.

Le sommet, prévu les 9 et 10 décembre prochains, se concentrera sur trois grandes thématiques, à savoir se défendre contre l’autoritarisme, s’attaquer à la corruption et la combattre et promouvoir le respect des droits de l’homme.