Construction modulaire: Besix entre dans le capital de BuildUp

Le groupe Besix a acquis, via sa filiale Vanhout, une participation de 40 % dans l’entreprise belge BuildUp, anciennement connue sous le nom BeSteel.

BuildUp développe des solutions novatrices et durables dans le domaine de la construction modulaire à ossature en acier. Celles-ci incluent la conception digitale de bâtiments sur mesure, leur préfabrication automatisée dans les ateliers de l’entreprise et leur assemblage sur site. Au terme de la conception digitale par les ingénieurs de BuildUp, tous les éléments sont produits dans les ateliers de l’entreprise, en ce compris la structure, les fenêtres, les portes, l’isolation et les parements. Ils sont ensuite transportés sur site pour un assemblage rapide. L’ensemble du processus est également digitalisé afin que les constructions soient parées pour l’avenir.