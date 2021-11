Thibaut Courtois absent des nommés à The Best: le Diable rouge pense payer ses critiques contre les instances Le gardien belge du Real Madrid ne se dit pas surpris par sa non-sélection au trophée The Best du meilleur gardien, lui qui avait critiqué le calendrier imposé par l’UEFA et la Fifa, au mépris de la santé des joueurs.

Par la rédaction Publié le 24/11/2021 à 08:59 Temps de lecture: 2 min

La Fifa a dévoilé ce mardi les nommés pour ces différents prix The Best. Si Kevin De Bruyne figure sur la liste des prétendants au titre de meilleur joueur, Thibaut Courtois est absent du côté des gardiens. Le dernier rempart des Diables rouges s’est exprimé sur sa non-sélection et pense en connaître la raison. « Le fait que je ne sois pas nommé ne me surprend pas, en raison de ce qui s’est passé il y a un mois et de certaines remarques que j’ai faites », a admis le gardien du Real Madrid.

Après le match pour la 3e place de Nations League, Courtois s’en était pris à l’UEFA et au calendrier dantesque imposé aux joueurs, simplement pour le profit. « Ce n’est qu’un match pour de l’argent, il faut être honnête », avait-il déclaré. « Nous avons joué ce match car pour l’UEFA, c’est de l’argent supplémentaire. L’année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre et nous devons à nouveau jouer jusqu’à la fin du mois de juin. Nous allons nous blesser et personne ne soucie plus de nous, les joueurs. L’UEFA a encore créé une nouvelle compétition avec la Conference League. Ils peuvent être en colère contre les équipes qui veulent une SuperLeague, mais ils ne se soucient pas des joueurs. Ils se soucient juste de leurs poches. »